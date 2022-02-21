Украине нужны от Запада гарантии безопасности, программа экономической помощи государствам и качественное новое оружие для защиты своих граждан на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

— Американские гарантии безопасности, такие как в Южной Корее или Японии с присутствием войск. Нам нужен новый план Маршалла, Байдена, называйте как угодно, с гарантией для инвесторов. Нам нужно качественное новое оружие. Эти три вещи – это вопросы нашего существования и выживания, – убежден Павел Климкин.

По мнению Климкина, Украина сможет защитить себя, если партнеры и союзники помогут с гарантиями безопасности и новым оружием.