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Факты / Украина / Политика

Климкин: Все стволы будут стрелять, когда президент России придет в Украину

Юля Захарченко редактор ленты
Павел Климкин

Украине нужны от Запада гарантии безопасности, программа экономической помощи государствам и качественное новое оружие для защиты своих граждан на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

— Американские гарантии безопасности, такие как в Южной Корее или Японии с присутствием войск. Нам нужен новый план Маршалла, Байдена, называйте как угодно, с гарантией для инвесторов. Нам нужно качественное новое оружие. Эти три вещи – это вопросы нашего существования и выживания, – убежден Павел Климкин.

По мнению Климкина, Украина сможет защитить себя, если партнеры и союзники помогут с гарантиями безопасности и новым оружием.

– Если наши партнеры нам помогут, то мы 100% сможем защитить себя. В нашей стране миллионы стволов, и все эти стволы будут стрелять, когда Путин придет в Украину, – считает он.

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Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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