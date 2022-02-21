Україні потрібні від Заходу гарантії безпеки, програма економічної допомоги державам та якісна нова зброя, щоб захистити своїх громадян на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Американські гарантії безпеки, такі як у Південної Кореї чи Японії з присутністю військ. Нам потрібен новий план Маршалла, Байдена, називайте як завгодно, з гарантією для інвесторів. Нам потрібна якісна нова зброя. Ці три речі – це питання нашого існування та виживання, – переконаний Павло Клімкін.

На думку Клімкіна, Україна зможе захистити себе, якщо партнери та союзники допоможуть з гарантіями безпеки та новою зброєю.