Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита, который может состояться при участии президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Соответствующий комментарий Кулеба дал журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Кулеба сообщил, что ночью провел переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Госсекретарь рассказал об инициативе организовать саммит Байдена и Путина.

По словам Дмитрия Кулебы, Киев поддерживает такую инициативу, поскольку стоит попробовать реализовать любые дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины.

– Мы приветствуем эту инициативу и убеждены, что каждое усилие, направленное на дипломатическое решение, стоит того, чтобы попытаться его осуществить. Госсекретарь заверил меня, что так же, как это происходило до сих пор, никакие решения по Украине не будут приниматься за спиной Украины, — отметил Кулеба.

Министр уточнил, что Киев и Вашингтон будут согласовывать свои позиции в процессе подготовки такого саммита, чтобы интересы нашего государства были учтены.

Кулеба напомнил, что Украина стремится избежать войны. Поэтому украинская сторона надеется, что во время саммита Байдена и Путина будет достигнута договоренность об отводе войск РФ от границ Украины.

– Надеемся, что два президента выйдут из комнаты с договоренностью об отводе российских войск от Украины. Это будет четким индикатором готовности России к деэскалации. Если этого не произойдет, это будет означать, что Россия будет сохранять логику эскалации, — подчеркнул Кулеба.

Что известно о возможном саммите Байдена и Путина

О возможности проведения такого саммита накануне сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Согласно этому сообщению, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Джо Байденом и Владимиром Путиным и предложил провести саммит с их участием.

– Он (Эммануэль Макрон, — Ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что содержание такой встречи должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в четверг, 24 февраля.

При этом отмечается, что проведение саммита будет возможно только в случае, если российские войска не вторгнутся в Украину.

С такой же позицией выступили и в Белом доме. Там также отметили, что Джо Байден “в целом согласился на встречу с Путиным”, но при условии, если не произойдет дальнейшее вторжение войск РФ в Украину.

Источник: МИД Украины, Елисейский дворец