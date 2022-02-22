Россия нарушила все обязательства Будапештского меморандума – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в студии программы Свобода слова на ICTV упомянул о Будапештском меморандуме и подчеркнул, что Россия нарушила все его обязательства.

— Будапештский меморандум был одной из самых больших ошибок в истории независимой Украины. Очень трудно было ожидать в 1994 году от руководства Украины, что оно должно требовать соглашение об ассоциации или перспективе членства в НАТО. Тогда была другая Россия, другая Европа, другие США. И шанс на это действительно был, но это же не историческая перспектива.

Он напомнил, что заседания в Будапештском формате начались в 2014 году в Женеве.

— Нужно понимать, что в 2014 году начались заседания в Будапештском формате. 6 апреля 2014 года в Женеве на министерском уровне состоялся Будапештский формат. В результате государственный секретарь США Керри и Лавров (глава МИД России, – Ред.) говорили друг с другом, а затем этот формат был разрушен.

Климкин подчеркнул, что Украина пыталась вернуться к Будапештскому формату много раз на разных уровнях.