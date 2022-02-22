Россия нарушила все обязательства Будапештского меморандума – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в студии программы Свобода слова на ICTV упомянул о Будапештском меморандуме и подчеркнул, что Россия нарушила все его обязательства.
— Будапештский меморандум был одной из самых больших ошибок в истории независимой Украины. Очень трудно было ожидать в 1994 году от руководства Украины, что оно должно требовать соглашение об ассоциации или перспективе членства в НАТО.
Тогда была другая Россия, другая Европа, другие США. И шанс на это действительно был, но это же не историческая перспектива.
Он напомнил, что заседания в Будапештском формате начались в 2014 году в Женеве.
— Нужно понимать, что в 2014 году начались заседания в Будапештском формате. 6 апреля 2014 года в Женеве на министерском уровне состоялся Будапештский формат. В результате государственный секретарь США Керри и Лавров (глава МИД России, – Ред.) говорили друг с другом, а затем этот формат был разрушен.
Климкин подчеркнул, что Украина пыталась вернуться к Будапештскому формату много раз на разных уровнях.
– Мы пытались его созвать много раз на разных уровнях. В архивах МИД есть ответ Российской Федерации. Я его процитирую, как говорится на память. Там было написано, что это якобы Украина “нарушила Будапештский меморандум путем организации путча на Майдане”. Но на самом деле Россия нарушила все обязательства Будапештского меморандума.