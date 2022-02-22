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Росія порушила всі зобов’язання Будапештського меморандуму – Клімкін

Юля Захарченко редакторка стрічки
Росія порушила всі зобов’язання Будапештського меморандуму – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у студії програми Свобода слова на ICTV згадав про Будапештський меморандум та наголосив на тому, що Росія порушила всі його зобов’язання.

– Будапештський меморандум був однією з найбільших помилок в історії незалежної України. Дуже важко було очікувати у 1994 році від керівництва України, що вона мала б вимагати угоду про асоціацію чи перспективу членства у НАТО.

Тоді була інша Росія, інша Європа, інші США. І шанс на це насправді був, але це ж не історична перспектива.

Він пригадав, що засідання у Будапештському форматі розпочалися у 2014 році у Женеві.

– Потрібно розуміти, що у 2014 році якраз почалися засідання у Будапештському форматі. 6 квітня 2014 року у Женеві на міністерському рівні відбувся Будапештський формат. У результаті державний секретар США Керрі та Лавров (очільник МЗС Росії, – Ред.) говорили один з одним, а потім цей формат був зруйнований.

Клімкін наголосив, Україна намагалася повернутися до Будапештського формату багато разів на різних рівнях.

– Ми намагалися його скликати багато разів на різних рівнях. В архівах МЗС є відповідь Російської Федерації. Я її процитую, як то кажуть на пам’ять. Там було написано, що це начебто насправді Україна “порушила Будапештський меморандум шляхом організації путчу на Майдані”. Але насправді Росія порушила всі зобов’язання Будапештського меморандуму.

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Джерело: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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