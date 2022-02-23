После признания Россией фейковых республик “ЛНР” и “ДНР” президент Владимир Зеленский второй раз за сутки обратился к гражданам Украины.

Вчера РФ признала независимость квази-образований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые “соглашения” и разрешила президенту России использовать вооруженные силы за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины. На смену “нас там нет” пришло официальное “мы все-таки здесь”. Принятое на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что этим решением Россия фактически вышла из Минских договоренностей, хотя и раньше заявляла, что у них вроде бы нет альтернатив.

Лично для нас — альтернатива не имеет завершения войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом, — добавил глава государства.

В ночном видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует экстренный саммит нормандской четверки после решения России признать независимость так называемых ЛДНР, а также созыв заседания Совбеза ООН и специальное заседание ОБСЕ.

Глава государства в очередной раз отметил, что украинские границы находятся под надежной защитой, поэтому нет причин для паники и хаотических действий.

По его словам, украинцам нечего бояться, потому что они на своей земле и не отдадут ее никому, а последние действия Российской Федерации – это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому она должна нести ответственность за последствия.

Уже днем Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит предложение МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с РФ.