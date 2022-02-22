Зеленский проведет встречу с главами фракций и групп – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, проведет встречу с главами фракций и групп.

– В 19.00 Зеленский встретится с главами фракций и групп, – говорится в заявлении, опубликованном на странице депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко в Telegram.

Позднее эту информацию подтвердила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

Член фракции Голос Кира Рудык рассказала, что встречу проведут в Офисе президента.

Среди обсуждаемых тем – ситуация с признанием Россией так называемых Л/ДНР и обсуждение того, что Украина может с этим сделать.

– Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призвать международное сообщество вводить жесткие санкции против РФ, – цитируют Рудык в Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее президент обратился к украинцам после признания “Л/ДНР”.

До этого Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом признание Россией “ЛНР” и “ДНР”, после чего Белый дом подписал указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования псевдореспублик.

На временно оккупированном Донбассе боевики ужесточили вооруженную агрессию против гражданских, а также украинских защитников. Наемники РФ производят обстрелы позиций военных, домов мирных жителей, а также объектов инфраструктуры.