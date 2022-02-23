Після визнання Росією фейкових республік “ЛНР” та “ДНР” президент Володимир Зеленський вдруге за добу звернувся до громадян України.

Вчора РФ визнала незалежність квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані “угоди” та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України. На зміну “нас там нет” прийшло офіційне “мы все таки тут”. Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей, хоч і раніше заявляла, що вони начебто не мають альтернатив.

Особисто для нас – альтернативи немає завершенню війни, а не майданчику або формату, щоб домовитись про це, – додав глава держави.

Президент України висловив переконання, що готовий вести переговори як у двосторонньому форматі так і за участі інших лідерів. Але основне – це збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Перший – над яким ми працюємо – саміт лідерів держав – постійних членів РадБезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові, – сказав Зеленський.

Глава держави підтримав реакцію світу на дії РФ та подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Щодо безпеки і оборони. На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що йдеться лише про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Це допоможе підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін. Також він анонсував найближчим часом навчальні збори резервістів системи тероборони.

Президент також заявив, що запускає програму економічного патріотизму, яка допоможе, зокрема у фінансуванні армії.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо у енергетиці, – сказав він.

Президент відзвітував про зустріч з лідерами всіх парламентських фракцій і груп та анонсував переговори з представниками великого бізнесу.

Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі. Не ридать а здобувать!, – закінчив свій виступ Зеленський.

У нічному відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює екстрений саміт нормандської четвірки після рішення Росії визнати незалежність так званих ЛДНР, а також скликання засідання Радбезу ООН і спеціальне засідання ОБСЄ.

Глава держави вкотре наголосив, що українські кордони під надійним захистом, тому немає причин для паніки та хаотичних дій.

За його словами, українцям нічого боятися, бо вони на своїй землі і не віддадуть її нікому, а останні дії Російської Федерації – це порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тому вона має нести відповідальність за наслідки.

Вже вдень Володимир Зеленський повідомив, що розгляне пропозицію МЗС України про розрив дипломатичних відносин з РФ.