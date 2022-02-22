Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам после признания Российской Федерацией “независимости” террористических образований “ЛНР” и “ДНР”.

– Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами. Мы не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Украина имеет право на индивидуальную и коллективную самооборону. За нами правда. И правду мы не будем скрывать от вас, – уверяет глава государства.

Президент Украины уверен, что сейчас нет причин для хаотических действий. Украинцы находятся на своей земле и никому ничего не должны, заверил он.

— Мы на своей земле, ничего и никого не боимся, мы ничего и никому не должны. И ничего, и никому не отдадим. Мы в этом уверены, – заявил Зеленский.

Президент убежден, что последние действия Российской Федерации – это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому она должна отвечать за последствия.

Украина инициирует экстренный саммит Нормандской четверки после решения России признать независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

— Инициирован экстренный созыв саммита Нормандской четверки. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ, — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ по предотвращению провокаций и последующей эскалации конфликта на Донбассе.

Глава государства обсудил с президентом США Джо Байденом признание Россией “ЛНР” и “ДНР”. В заявлении Белого дома говорится, что Байден подписал указ о запрете инвестиций, торговле и финансировании псевдореспублик.

Пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что это отдельные меры от строгих экономических санкций против России, которые Америка введет в случае масштабного вторжения РФ в Украину.

Боевики на Донбассе ужесточили вооруженную агрессию против гражданских лиц и украинских защитников. Наемники Российской Федерации совершают обстрелы позиций военных, домов мирных жителей и объектов инфраструктуры.