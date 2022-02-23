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Факты / Украина / Политика

Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения в Украине

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля голосами 335 народных депутатов ввела чрезвычайное положение в Украине с 24 февраля сроком на 30 дней, поддержав указ президента Владимира Зеленского о введении ЧП в отдельных регионах страны.

Голосування за НС

Согласно тексту указа, на территориях, где вводится режим чрезвычайного положения, устанавливаются:

  • особый режим въезда и выезда, а также ограничивается свобода передвижения (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиление охраны общественного порядка и важных объектов;
  • запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок;
  • эвакуация людей из опасных мест;
  • введение комендантского часа (при необходимости);
  • проверка документов у граждан, вещей, жилья и транспортных средств;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • запрет на распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране;
  • особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

На заседании СНБО 23 февраля было принято решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих регионах уже действует особый правовой режим в связи с проведением Операции объединенных сил.

Конкретные меры безопасности, предусмотренные режимом чрезвычайного положения, должны принимать в зависимости от ситуации областные комиссии, в состав которых войдут представители органов государственной и местной власти.

Относительно военного положения в Украине – его введут мгновенно в случае полномасштабного вторжения российских войск, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Фото: УНИАН

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