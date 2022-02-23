Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля голосами 335 народных депутатов ввела чрезвычайное положение в Украине с 24 февраля сроком на 30 дней, поддержав указ президента Владимира Зеленского о введении ЧП в отдельных регионах страны.

Согласно тексту указа, на территориях, где вводится режим чрезвычайного положения, устанавливаются:

особый режим въезда и выезда, а также ограничивается свобода передвижения (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и важных объектов;

запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок;

эвакуация людей из опасных мест;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, вещей, жилья и транспортных средств;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования и социальной поддержки;

запрет на распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

На заседании СНБО 23 февраля было принято решение о введении ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих регионах уже действует особый правовой режим в связи с проведением Операции объединенных сил.

Конкретные меры безопасности, предусмотренные режимом чрезвычайного положения, должны принимать в зависимости от ситуации областные комиссии, в состав которых войдут представители органов государственной и местной власти.

Относительно военного положения в Украине – его введут мгновенно в случае полномасштабного вторжения российских войск, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.