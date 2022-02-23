Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

СНБО на заседании 23 февраля решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Это решение еще предстоит утвердить Верховной Раде.

ЧП вводится только при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Факты ICTV рассказывают, что такое чрезвычайное положение.

Что означает чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, которые созданы или естественным путем, или людьми, и могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения.

Когда и на сколько вводят?

ЧП вводится тогда, когда есть угроза стране, правопорядку и жизни граждан. Это может быть, например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террористическая атака, иностранная оккупация, попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем. В списке таких ситуаций также глобальные пандемии.

Сроки – не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях.

В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.

Как и кто организовывает?

Объявить о ЧП (равно как и ВС — военное положение) могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны.

С согласия президента выдается соответствующий указ, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство.

Если Верховная Рада проигнорирует голосование или не будет достаточно голосов нардепов “за” — ЧП не вводят.

Что запрещено?

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти. Такие же запреты действуют и во время ВП.

Чрезвычайное положение не является основанием для нарушения законов, прав и свобод граждан. Хотя определенные ограничения есть.

Что изменится?

Чрезвычайное положение позволяет:

Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.

Использовать армию и полицию для усиления безопасности.

Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги.

Запрещать деятельность партий, общественных организаций.

Вводить комендантский час.

Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия.

Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами.

Вводить карточки на продукты и предметы первой необходимости.

Осматривать вещи, авто, квартиры и т. п.

Эвакуировать население из опасных мест.

Пользоваться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

Провести целевую мобилизацию, которая прописывается в указе президента.

Факты ICTV также рассказывали, что предполагает военное положение, и чем оно отличается от чрезвычайного.

О введении военного положения в Украине пока речь не идет, но его введут “мгновенно” в случае полномасштабного вторжения российских войск, сказал 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина готова к любому сценарию и четко осознает все процессы, происходящие на территории РФ и в Беларуси, где проходят военные учения.