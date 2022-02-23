Верховна Рада на позачерговому засіданні 23 лютого голосами 335 народних депутатів запровадила надзвичайний стан в Україні з 24 лютого на термін 30 днів, підтримавши відповідний указ президента Володимира Зеленського про введення НС в окремих регіонах країни.

Згідно з текстом указу, на територіях, де запроваджується режим надзвичайного стану, встановлюються:

особливий режим в’їзду та виїзду, а також обмежується свобода пересування (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони громадського порядку та важливих об’єктів;

заборона на проведення масових заходів, страйків;

евакуація людей з небезпечних місць;

запровадження комендантської години (за потреби);

перевірка документів у громадян, речей, житла та транспортних засобів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

заборона на поширення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні;

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

На засіданні РНБО 23 лютого ухвалено рішення про запровадження НС на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. У цих регіонах вже діє особливий правовий режим через проведення Операції об’єднаних сил.

Конкретні заходи безпеки, передбачені режимом надзвичайного стану, мають ухвалювати залежно від ситуації обласні комісії, до складу яких увійдуть представники органів державної та місцевої влади.

Щодо воєнного стану в України – його запровадять миттєво в разі повномасштабного вторгнення російських військ, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.