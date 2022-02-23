На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. В указанных двух областях уже действует особый правовой режим.

Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания этого Совета нацбезопасности и обороны.

– На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение… По Донецкой и Луганской областях: там действует отдельный режим. Он урегулирован нашим законодательством. Они (Донецкая и Луганская области, – Ред.) находятся в другой юридической зоне. Поэтому чрезвычайное положение там не вводится, оно там введено довольно давно, начиная с 2014 года, – объявил он.

Чрезвычайное положение вводится на 30 дней (согласно законодательству), но может быть продлено до 60 дней. Решение еще предстоит утвердить Верховной Раде Украины. Сегодня Алексей Данилов выступит с докладом в ВР.

В зависимости от территории и обстоятельств областные комиссии с участием представителей всех органов государственной и местной власти будут принимать решения, согласно законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения.

Могут быть введены следующие меры:

• усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

• ограничение движения транспорта;

• дополнительный осмотр транспорта;

проверка документов у физических лиц.

Что касается введения комендантского часа, то, по словам Данилова, все будет зависеть от ситуации (решение будут принимать региональные штабы).

– В зависимости от тех или иных территорий будут приниматься более усиленные или смягченные меры, — уточнил секретарь СНБО.

Речь идет, в частности, о приграничных территориях с Россией и Беларусью. Данилов заверил, что введение чрезвычайного положения в Украине радикально не отразится на жизни украинцев.

Ранее сегодня в МВД сообщили, что в районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. На этих территориях будет ограничено: пребывание в ночное время; выход любых плавсредств из пунктов базирования; движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к украинской границе.