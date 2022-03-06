Нардепу Киве объявлено подозрение – генпрокурор Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу от ОПЗЖ Илье Киве объявлено подозрение, а в ближайшее время будет международный розыск, арест и экстрадиция.

– Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет, – написала она в соцсети.

По ее словам, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Кива нанес колоссальный ущерб государству Украины.

– Вы сделали все от вас зависящее, чтобы “пригласить” в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и напрасно — ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов, — отметила она.

Венедиктова сказала, что в качестве генпрокурора реализует свое право перевести его в статус подозреваемого.