Нардепу Киві оголошено підозру – генпрокурор Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві оголошено підозру, а найближчим часом буде міжнародний розшук, арешт і екстрадиція.

– Кива Ілля Володимирович, повідомляю вам про підозру. Найближчим часом ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде, – написала вона у соцмережі.

За її словами, зібрані докази свідчать про те, що Кива заподіяв колосальну шкоду державі Україна.

– Ви зробили все від вас залежне, щоб “запросити” в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно – нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів, – наголосила вона.

Венедіктова сказала, що як генпрокурор реалізовує своє право перевести його у статус підозрюваної особи.