Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с обращением к парламенту и правительству Финляндии. Свое выступление он начал с рассказа об очередном военном преступлении РФ – обстреле железнодорожного вокзала Краматорска.

Глава государства отметил, что на момент обстрела войсками РФ на вокзале Краматорска не было украинских военнослужащих, только мирные граждане, ожидавшие эвакуационных поездов.

– Люди, которые ждали поездов, чтобы выехать на безопасную территорию. Ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, остатки ракет. Людей нет. По меньшей мере 30 погибших, около 300 раненых в настоящее время. Это простой железнодорожный вокзал, простой город на Востоке нашего государства. Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так РФ пришла защищать русскоговорящих людей. Вот так мы живем уже 44-й день, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал депутатов парламента Финляндии почтить минутой молчания память украинцев, погибших в результате развязанной РФ полномасштабной войны.

Стоит отметить, что в момент ракетного удара на железнодорожном вокзале в Краматорске (Донецкая область) находились около четырех тысяч человек, ожидавших эвакуационных поездов. Большинство из них – это женщины и дети.

По состоянию на данный момент известно о 39 погибших и 87 раненых в результате ракетного удара. Среди погибших есть четверо детей. Такие официальные данные были обнародованы СБУ и Донецкой областной военной администрацией.

Российские войска нанесли удары из ракетного комплекса Точка-У по вокзалу.