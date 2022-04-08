Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Россию и президента РФ привлекут к ответственности.

В этом заверила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя обстрел российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске.

– Потрясена ужасающими сообщениями о том, что российская ракета ударила по мирным жителям на железнодорожной станции Краматорска на Востоке Украины. Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем Россию и Путина к ответственности, – подчеркнула она.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine. The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

8 апреля российские войска нанесли удар с воздуха по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте происшествия, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

В Донецкой ОВА сообщили, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи украинцев, поскольку происходит эвакуация мирных жителей в более безопасные области Украины.

Сейчас известно, что в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 39 человек, еще 87 получили ранения.