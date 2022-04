Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Россию и президента РФ привлекут к ответственности.

В этом заверила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя обстрел российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.

The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022