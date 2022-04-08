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Факты / Мир

Это военное преступление: глава МИД Британии об обстреле вокзала в Краматорске

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Это военное преступление: глава МИД Британии об обстреле вокзала в Краматорске

Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Россию и президента РФ привлекут к ответственности.

В этом заверила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя обстрел российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске.

– Потрясена ужасающими сообщениями о том, что российская ракета ударила по мирным жителям на железнодорожной станции Краматорска на Востоке Украины. Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем Россию и Путина к ответственности, – подчеркнула она.

8 апреля российские войска нанесли удар с воздуха по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Полиция и спасатели, работающие на месте происшествия, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

В Донецкой ОВА сообщили, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи украинцев, поскольку происходит эвакуация мирных жителей в более безопасные области Украины.

Сейчас известно, что в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 39 человек, еще 87 получили ранения.

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Фото: ГСЧС

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