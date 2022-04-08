Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив зі зверненням до парламенту та уряду Фінляндії. Свій виступ він розпочав із розповіді про черговий воєнний злочин РФ – обстріл залізничного вокзалу Краматорська.

Глава держави зазначив, що на момент обстрілу військами РФ на вокзалі Краматорська не було українських військовослужбовців, лише мирні громадяни, які чекали на евакуаційні потяги.

– Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію. Ударили ракетами по людях. Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає. Щонайменше 30 загиблих, близько 300 поранених на цей час. Це простий залізничний вокзал, просте місто на Сході нашої держави. Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так РФ прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день, – наголосив Зеленський.

Він закликав депутатів парламенту Фінляндії вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, які загинули внаслідок розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Варто зазначити, що в момент ракетного удару на залізничному вокзалі в Краматорську (Донецька область) перебували близько чотирьох тисяч людей, які очікували на евакуаційні потяги. Більшість із них – це були жінки та діти.

Станом на зараз відомо про 39 загиблих і 87 поранених унаслідок ракетного удару. Серед загиблих є четверо дітей. Такі офіційні дані оприлюднили в СБУ та Донецькі обласній військовій адміністрації.

Російські війська завдали ударів з ракетного комплексу Точка-У по вокзалу.