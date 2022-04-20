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Факты / Украина / Политика

Увеличение цены агрессии: в ОП предлагают план усиления санкций против РФ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
офіс президента

В Украине представили план по усилению санкций против России. Документ разработала группа украинских и международных экспертов, которую создали по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Офисе президента. Группу экспертов возглавляли глава ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол.

— Документ содержит рекомендации для международного демократического сообщества относительно комплекса дальнейших экономических мер, направленных на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине и максимальное увеличение цены агрессии для РФ, — отметили в ОП.

План сосредоточен на 10 ключевых направлениях санкционной политики:

  • признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ — террористической организацией;
  • полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
  • расширение санкций против финансового сектора России и Беларуси;
  • усиление транспортных и страховых санкций;
  • расширение и ужесточение торговых эмбарго и персональных санкций.

Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.

По словам Ермака, этот документ станет основой для дальнейшей работы правительства по усилению санкционного давления на Россию. Также этот список будут предлагать партнерам за основу для координации введения санкций.

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Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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