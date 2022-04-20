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Факти / Україна / Політика

Збільшення ціни агресії: в ОП пропонують план посилення санкцій проти РФ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
офіс президента

В Україні представили план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила група українських та міжнародних експертів, яку створили за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Офісі президента. Групу експертів очолювали голова ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол.

– Документ містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для РФ, – зазначили в ОП.

План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики:

  • визнання Росії та Білорусі державами – спонсорами тероризму, а збройні сили РФ – терористичною організацією;
  • повна заборона на експорт російських енергоносіїв;
  • розширення санкцій проти фінансового сектору Росії та Білорусі;
  • посилення транспортних і страхових санкцій;
  • розширення і посилення торгових ембарго і персональних санкцій.

Також в плані відзначена важливість введення вторинних обмежень і синхронізація зусиль світової спільноти в санкційній політиці.

За словами Єрмака, цей документ стане основою для подальшої роботи уряду щодо посилення санкційного тиску на Росію. Також цей список пропонуватимуть партнерам за основу для координації запровадження санкцій.

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Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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