В Україні представили план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила група українських та міжнародних експертів, яку створили за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Офісі президента. Групу експертів очолювали голова ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол.

– Документ містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для РФ, – зазначили в ОП.

План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики:

визнання Росії та Білорусі державами – спонсорами тероризму, а збройні сили РФ – терористичною організацією;

повна заборона на експорт російських енергоносіїв;

розширення санкцій проти фінансового сектору Росії та Білорусі;

посилення транспортних і страхових санкцій;

розширення і посилення торгових ембарго і персональних санкцій.

Також в плані відзначена важливість введення вторинних обмежень і синхронізація зусиль світової спільноти в санкційній політиці.

За словами Єрмака, цей документ стане основою для подальшої роботи уряду щодо посилення санкційного тиску на Росію. Також цей список пропонуватимуть партнерам за основу для координації запровадження санкцій.