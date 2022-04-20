В Україні представили план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ розробила група українських та міжнародних експертів, яку створили за ініціативи президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомили в Офісі президента. Групу експертів очолювали голова ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Майкл Макфол.
– Документ містить рекомендації для міжнародної демократичної спільноти стосовно комплексу подальших економічних заходів, спрямованих на примус російського керівництва до якнайшвидшого припинення війни в Україні та максимальне збільшення ціни агресії для РФ, – зазначили в ОП.
План зосереджений на 10 ключових напрямах санкційної політики:
- визнання Росії та Білорусі державами – спонсорами тероризму, а збройні сили РФ – терористичною організацією;
- повна заборона на експорт російських енергоносіїв;
- розширення санкцій проти фінансового сектору Росії та Білорусі;
- посилення транспортних і страхових санкцій;
- розширення і посилення торгових ембарго і персональних санкцій.
Також в плані відзначена важливість введення вторинних обмежень і синхронізація зусиль світової спільноти в санкційній політиці.
За словами Єрмака, цей документ стане основою для подальшої роботи уряду щодо посилення санкційного тиску на Росію. Також цей список пропонуватимуть партнерам за основу для координації запровадження санкцій.