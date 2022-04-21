Верховная Рада определила начало временной оккупации территорий Украины Россией 19 февраля 2014 года, когда РФ захватила отдельные объекты нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины.

Об этом говорится в законопроекте №7270, за который 21 апреля проголосовали 300 депутатов ВРУ, сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает днём начала временной оккупации Российской Федерацией отдельных территорий Украины 19 февраля 2014 года. Речь идет об отдельных объектах нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины (перечень таких объектов определяет украинское правительство).

Норма о временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя с 20 февраля 2014 г., как и предусматривает действующий закон, остается в силе.

Проект закона предусматривает дату оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, началом которого стало 7 апреля 2014 года.

Народные депутаты дополнили уже принятый закон “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” новой статьей, в которой говорится о целях государственной политики на временно оккупированных территориях.

Среди установленных целей Украины перечислены:

деоккупация временно оккупированной территории;

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в предусмотренном законе объеме;

обеспечения независимости, единства и территориальной целостности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины определяет административную границу между временно оккупированной и подконтрольной украинскому правительству территорией, а решение СНБО вводит в действие указ президента Украины.

Законопроект также предусматривает установление линии столкновения между временно оккупированной территорией и подконтрольной правительству территорией Украины, что тоже определяется украинским президентом по представлению Министерства обороны Украины.

Правовой основой для отражения российской вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины в законопроекте называется украинская Конституция, законодательство и статья 51 Устава ООН.

Источники: Ярослав Железняк, Верховная Рада Украины, Верховная Рада Украины