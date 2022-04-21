Верховна Рада визначила початком тимчасової окупації територій України Росією 19 лютого 2014 року, коли РФ захопила окремі об’єкти нафтогазовидобутку в межах континентального шельфу України.

Про це йдеться у законопроєкті №7270, за який 21 квітня проголосувало 300 депутатів ВРУ, повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає днем початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України 19 лютого 2014 року. Йдеться про окремі об’єкти нафтогазовидобутку у межах континентального шельфу України (перелік таких об’єктів визначає український уряд).

Норма про тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та Севастополя з 20 лютого 2014 року, як і передбачає чинний закон, залишається чинною.

Проєкт закону також передбачає дату окупації окремих територій Донецької та Луганської областей, початком якої стало 7 квітня 2014 року.

Народні депутати доповнили вже ухвалений закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” новою статтею, в якій ідеться про мету державної політики на тимчасово окупованих територіях.

Серед встановлених цілей України перелічені:

деокупація тимчасово окупованої території;

забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у передбаченому законом обсязі;

забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

Рада національної безпеки та оборони України визначає адміністративний кордон між тимчасово окупованою територією та підконтрольною українському уряду територією, а рішення РНБО вводить у дію указ президента України.

Законопроєкт також передбачає встановлення лінії зіткнення між тимчасово окупованою територією та підконтрольною уряду територією України, що теж визначається українським президентом за поданням Міністерства оборони України.

Правовою основою для відсічі російської збройної агресії та відновлення територіальної цілісності України у законопроєкті називається українська Конституція, законодавство та стаття 51 Статуту ООН.

Джерела: Ярослав Железняк, Верховна Рада України, Верховна Рада України