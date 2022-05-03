Зеленский никогда не пойдет наперекор Конституции: Данилов о возможном подписании документов с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на то, чтобы действовать вопреки Конституции.

В эфире украинского информационного марафона секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что для подписания документов по итогам переговоров с Россией в случае необходимости должна быть сначала изменена Конституция.

— У нас есть свое видение, президент его знает. У нас есть Конституция, в которой прописаны все нормы. Мы не имеем права трогать Конституцию, сначала в нее должны быть внесены изменения, а потом другие процессы, — сказал он.

По его мнению, Зеленский – это патриотический человек, который никогда не пойдет наперекор Конституции Украины.

– Я думаю, что Зеленский как патриотический человек никогда не пойдет на то, что не прописано в нашей Конституции, – сказал он.