Зеленський ніколи не піде наперекір Конституції: Данілов про можливе підписання документів з РФ

Президент України Володимир Зеленський ніколи не погодиться на те, щоб діяти наперекір Конституції.

В ефірі українського інформаційного марафону секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що для підписання документів за підсумками переговорів із Росією у разі потреби має бути спочатку змінено Конституцію.

– Ми маємо своє бачення, президент його знає. Ми маємо Конституцію, в якій прописані всі норми. Ми не маємо права чіпати Конституцію, спочатку до неї мають бути внесені зміни, а потім вже інші процеси, – сказав він.

На його думку, Зеленський – це патріотична людина, яка ніколи не піде наперекір Конституції України.

– Я думаю, що Зеленський як патріотична людина ніколи не піде на те, що не прописано в нашій Конституції, – сказав він.