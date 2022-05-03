Рада запретила деятельность пророссийских партий

Верховная Рада приняла законопроект (7172-1) о запрете деятельности пророссийских партий.
Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Железняк также добавил, что 330 депутатов поддержали инициативу.
— Вы спрашиваете голосовали ли депутаты из экс-ОПЗЖ за запрет пророссийских партий. Ну, никто правки не поднимал и не блокировал, — написал депутат.
17 экс-депутатов ОПЗЖ проголосовали За, среди которых 12 депутатов из новой группы Платформа за жизнь и мир и еще пять внефракционных депутатов.
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