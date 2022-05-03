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Факты / Украина / Политика

Рада запретила деятельность пророссийских партий

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Верховна Рада

Верховная Рада приняла законопроект (7172-1) о запрете деятельности пророссийских партий.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Железняк также добавил, что 330 депутатов поддержали инициативу.

— Вы спрашиваете голосовали ли депутаты из экс-ОПЗЖ за запрет пророссийских партий. Ну, никто правки не поднимал и не блокировал, — написал депутат.

17 экс-депутатов ОПЗЖ проголосовали За, среди которых 12 депутатов из новой группы Платформа за жизнь и мир и еще пять внефракционных депутатов.

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Фото: Depositphotos

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