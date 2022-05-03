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Факти / Україна / Політика

Рада заборонила діяльність проросійських партій

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила законопроект (7172-1) про заборону діяльності проросійських партій.

Про це повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Железняк також додав, що 330 депутатів підтримали ініціативу.

– Ви питаєте чи голосували депутати з екс-ОПЗЖ за заборону проросійських партій. Ну, ніхто правки не піднімав та не блокував, – написав депутат.

17 екс-депутатів ОПЗЖ проголосували За, серед яких 12 депутатів з нової групи Платформа за життя та мир та ще п’ять позафракційних депутатів.

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Фото: Depositphotos

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