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Факты / Украина / Политика

Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз – посол

Марта Бондаренко редактор ленты
Венгрия поддержит вступление Украины в Евросоюз – посол

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддержит вопрос предоставления членства Украине в Европейском Союзе.

Об этом Иштван Ийдярто сказал в интервью изданию Эспрессо.

Посол подчеркнул, что он сейчас находится в Киеве, и для него это солидарность с украинским народом.

– Мы вас полностью поддерживаем. Будьте уверены, что венгры и народ Венгрии солидарны с вами. И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и новыми возможностями, – сказал Иштван Ийдярто.

Он также заверил, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия непременно поддержит его.

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Источник: Эпрессо

Фото: Pixabay

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