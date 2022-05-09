Принятие новых санкций ЕС “тормозит” позиция Венгрии – СNN

Страны Европейского Союза продолжают обсуждать предполагаемый шестой пакет санкций против России за полномасштабную войну против Украины из-за позиции Венгрии, которая пригрозила, что не станет голосовать за принятие новых ограничений до тех пор, пока не будет найдено “решение энергетической безопасности Венгрии”.

Об этом со ссылкой на официального представителя ЕС Даниэля Ферри пишет CNN.

Как уточняется, заявление о необходимости найти решение для венгерской безопасности сделал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, цитируя премьер-министра Петера Сийярто.

– Мы, венгры, заинтересованы в наступлении мира как можно скорее, – добавил он.

Кроме того вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил в интервью Национальному телевидению Болгарии (BNT), что его страна не поддержит новый набор санкций Европейского Союза против России, если не получит отступлений от предложенного запрета на покупку российской нефти, как и другие страны, которые об этом попросили.

Васильев заявил, что по большинству пунктов проекта санкций достигнуто согласие, за исключением тех случаев, когда речь идет о санкциях в отношении российской нефти. Он сказал, что у нескольких стран, включая Венгрию, Словакию и Чехию, все еще есть проблемы с предложенными последними санкциями в отношении российской нефти.