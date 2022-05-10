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Факти / Україна / Політика

Угорщина підтримає вступ України до Євросоюзу – посол

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Угорщина підтримає вступ України до Євросоюзу – посол

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає питання надання членства Україні в Європейському Союзі.

Про це Іштван Ійдярто сказав в інтерв’ю виданню Еспресо.

Посол наголосив, що він зараз знаходиться у Києві і для нього це солідарність з українським народом.

– Ми вас повністю підтримуємо. Будьте певні, що угорці та народ Угорщини солідарні з вами. І ми сподіваємося, що вже зовсім скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться із новою енергією та новими можливостями, – сказав Іштван Ійдярто.

Він також запевнив, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина неодмінно підтримає його.

А ще посол наголосив, що в Угорщини немає жодних територіальних претензій, якщо йдеться про Закарпаття.

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Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Угорщині завчасно знали про напад РФ на Україну, оскільки про це посадових осіб попередив президент Росії Володимир Путін.

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Джерело: Еспресо

Фото: Pixabay

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