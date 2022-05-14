Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине, который Верховная Рада приняла на заседании 3 мая.

Документ о внесении изменений в ряд законодательных актов Украины о запрете прокремлевских политических партий направили на подпись главе государства 6 мая. Сегодня, 14 мая, документ возвращен с подписью президента.

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— Важным элементом информационной, психологической, а в дальнейшем и военной агрессии РФ стала деятельность внутри Украины коллаборантских сил, в частности, пророссийских политических сил и партий, которые открыто или скрыто координируют свою деятельность с представителями Российской Федерации, направляют свои усилия на отрицание избранного Украиной стратегического курса, европейской идентичности украинского народа, агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии ее территорий и уничтожения ее граждан, — говорится в объяснительной записке.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Ольга Совгиря отметила, что документ о запрете пророссийских партий вступит в силу на следующий день после опубликования закона.