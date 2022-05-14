Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине, который Верховная Рада приняла на заседании 3 мая.

Документ о внесении изменений в ряд законодательных актов Украины о запрете прокремлевских политических партий направили на подпись главе государства 6 мая. Сегодня, 14 мая, документ возвращен с подписью президента.

— Важным элементом информационной, психологической, а в дальнейшем и военной агрессии РФ стала деятельность внутри Украины коллаборантских сил, в частности, пророссийских политических сил и партий, которые открыто или скрыто координируют свою деятельность с представителями Российской Федерации, направляют свои усилия на отрицание избранного Украиной стратегического курса, европейской идентичности украинского народа, агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии ее территорий и уничтожения ее граждан, — говорится в объяснительной записке.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Ольга Совгиря отметила, что документ о запрете пророссийских партий вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Верховная Рада

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка