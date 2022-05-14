Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні, який Верховна Рада ухвалила під час засідання 3 травня.

Документ про внесення змін до низки законодавчих актів України про заборону прокремлівських політичних партій направили на підпис главі держави 6 травня. Сьогодні, 14 травня, документ повернуто з підписом президента.

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– Важливим елементом інформаційної, психологічної, а надалі й військової агресії РФ стала діяльність всередині України колаборантських сил, зокрема, проросійських політичних сил та партій, які відкрито чи приховано координують свою діяльність із представниками Російської Федерації, спрямовують свої зусилля на заперечення обраного Україною стратегічного курсу, європейської ідентичності українського народу, агресії Російської Федерації проти України, анексії її територій і знищення її громадян, – йдеться у пояснювальній записці.

Глава Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря зазначила, що документ про заборону проросійських партій набуде чинності на наступний день після опублікування закону.