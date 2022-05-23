Часть из $1 трлн арестованных активов РФ пойдет на восстановление Украины – Подоляк

Май, 23 в 20:55

Постоянно идет работа по усилению санкционного давления на РФ, этот процесс уже набирает обороты. На сегодня в мире арестованы российские активы на $1 трлн, заявил в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Россия постепенно выходит из глобальных рынков. Поэтому нам важно, чтобы санкционные пакеты продолжали работать. А странам, если они хотят, чтобы война закончилась на условиях Украины, придется пройти санкционный путь до конца. То есть ввести и прямое, и косвенное эмбарго, и исключить российские баки из глобальной финансовой системы, и вводить еще много индивидуальных санкций, – подчеркнул он.

По его словам, нужно также заниматься арестами российских активов по всему миру.

– На сегодня, кстати, арестованы уже на $1 трлн. Я думаю, что будет еще больше арестовано. И все это позволит РФ перестать быть влиятельным членом мирового экономического пространства, – считает Подоляк.

По его мнению, эти средства частично пойдут, в том числе, и на восстановление нашей инфраструктуры, поскольку ущерб наносится не только городам, но также транспортной и экспортной инфраструктуре.

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