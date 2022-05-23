Частина з $1 трлн заарештованих активів РФ піде на відбудову України –  Подоляк

Травень, 23 в 20:55

Постійно йде робота щодо посилення санкційного тиску на РФ, цей процес вже набирає обертів. На сьогодні у світі заарештовано російських активів на $1 трлн, заявив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія поступово виходить з глобальних ринків. Тому для нас важливо, щоб санкційні пакети продовжували працювати. А країнам, якщо вони хочуть, щоб війна закінчилася на умовах України, доведеться пройти санкційний шлях до кінця. Тобто ввести і пряме, і непряме ембарго, і виключити російській баки з глобальної фінансової системи, і вводити ще багато індивідуальних санкцій, – наголосив він.

За його словами, необхідно також займатися арештами російських активів по всьому світу.

– На сьогодні, до речі, заарештовано вже на $1 трлн. Я думаю, що буде ще більше заарештовано. І все це дозволить РФ перестати бути впливовим членом світового економічного простору, – вважає Подоляк.

На його думку, ці кошти частково підуть, зокрема, і на відновлення нашої інфраструктури, оскільки збитки завдаються не тільки містам, а й транспортній та експортній інфраструктурі.

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