Травень, 31 в 16:55

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яких розширює напрями волонтерської діяльності.

За документ № 7363 проголосували 312 народних депутатів. Ним вносяться зміни до закону Про волонтерську діяльність.

Серед іншого, законопроєкт передбачає розширення переліку напрямів волонтерської діяльності такими пунктами:

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• надання волонтерської допомоги для відновлення України після збройної агресії РФ;

• наданням волонтерської допомоги для подолання наслідків війни в Україні;

• надання волонтерської допомоги для подолання наслідків пожежі, стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації;

• надання волонтерської допомоги особам / сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах через бойові дії, теракт, збройний конфлікт, тимчасову окупацію;

• наданням допомоги громадянам, які постраждали внаслідок інфекційних хвороб та епідемій.

Згідно із законопроєктом, волонтерську допомогу можна буде здійснювати у режимі онлайн через інтернет.

Державна підтримка волонтерства може здійснюватися у вигляді правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам, а також організаціям, які залучають волонтерів.

Передбачено розробку та імплементацію загальнодержавних цільових програм щодо підтримки розвитку волонтерства, підвищення кваліфікації волонтерів.

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми), отриманого під час надання волонтерської допомоги, поширюватиметься на громадян, які здійснюють діяльність з протидії збройній агресії РФ на всій території України та окремих її місцевостях.

Очікується, що ухвалення законопроекту дозволить створити умови для розвитку волонтерського руху в Україні.