В деле о госизмене Медведчука доказательства железобетонные – Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что доказательства, собранные следствием в деле о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, неопровержимые.
– Мы абсолютно спокойно двигаемся в суд, потому что там собраны железобетонные доказательства, – сказала она в эфире телемарафона.
Что касается так называемого угольного дела – следствие еще продолжается, есть также дело, извесное, как “труба Медведчука”, и еще одно – о нем Венедиктова отказалась говорить.
– Там правоохранители выходят на финишную прямую, не буду спойлерить раньше времени, – отметила генпрокурор.
По этому делу проходит также коллега Медведчука по партии – Тарас Козак, но он сбежал из Украины в 2021 году, и Венедиктова считает, что вряд ли вернется, если только не будет экстрадиции.
Она добавила, что Козака будут привлекать к ответственности в заочном порядке.
ГБР 2 июня завершило расследование по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Обвинительный акт по делу передан в суд.
Фото: Ірина Венедіктова