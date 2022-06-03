В деле о госизмене Медведчука доказательства железобетонные – Венедиктова

Июнь, 03 в 14:40

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что доказательства, собранные следствием в деле о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, неопровержимые.

– Мы абсолютно спокойно двигаемся в суд, потому что там собраны железобетонные доказательства, – сказала она в эфире телемарафона.

Что касается так называемого угольного дела – следствие еще продолжается, есть также дело, извесное, как “труба Медведчука”, и еще одно – о нем Венедиктова отказалась говорить.

– Там правоохранители выходят на финишную прямую, не буду спойлерить раньше времени, – отметила генпрокурор.

По этому делу проходит также коллега Медведчука по партии – Тарас Козак, но он сбежал из Украины в 2021 году, и Венедиктова считает, что вряд ли вернется, если только не будет экстрадиции.

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Она добавила, что Козака будут привлекать к ответственности в заочном порядке.

ГБР 2 июня завершило расследование по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей бывшего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Обвинительный акт по делу передан в суд.

Фото: Ірина Венедіктова