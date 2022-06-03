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У справі про держзраду Медведчука докази залізобетонні – Венедіктова

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У справі про держзраду Медведчука докази залізобетонні – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що докази, зібрані слідством у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, незаперечні.

– Ми абсолютно спокійно рухаємось до суду, бо там зібрано залізобетонні докази, – сказала вона в ефірі телемарафону.

Щодо так званої вугільної справи – слідство ще триває, є також справа, відома, як “труба Медведчука”, і ще одна – про неї Венедіктова відмовилася говорити.

– Там правоохоронці виходять на фінішну пряму, не спойлеруватиму завчасно, – зазначила генпрокурор.

У цій справі проходить також колега Медведчука по партії – Тарас Козак, але він втік із України у 2021 році, і Венедіктова вважає, що навряд чи повернеться, якщо не буде екстрадиції.

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Вона додала, що Козака притягатимуть до відповідальності у заочному порядку.

ДБР 2 червня завершило розслідування у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Обвинувальний акт у справі передано до суду.

Фото: Ірина Венедіктова

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