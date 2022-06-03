У справі про держзраду Медведчука докази залізобетонні – Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що докази, зібрані слідством у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, незаперечні.
– Ми абсолютно спокійно рухаємось до суду, бо там зібрано залізобетонні докази, – сказала вона в ефірі телемарафону.
Щодо так званої вугільної справи – слідство ще триває, є також справа, відома, як “труба Медведчука”, і ще одна – про неї Венедіктова відмовилася говорити.
– Там правоохоронці виходять на фінішну пряму, не спойлеруватиму завчасно, – зазначила генпрокурор.
У цій справі проходить також колега Медведчука по партії – Тарас Козак, але він втік із України у 2021 році, і Венедіктова вважає, що навряд чи повернеться, якщо не буде екстрадиції.
Вона додала, що Козака притягатимуть до відповідальності у заочному порядку.
ДБР 2 червня завершило розслідування у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Обвинувальний акт у справі передано до суду.
Фото: Ірина Венедіктова