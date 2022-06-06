Червень, 06 в 10:45

Понад 50 депутатів від Консервативної партії закликають оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону. Питання винесене на голосування до парламенту.

Як повідомляє ВВС, депутат парламенту сер Грем Бреді повідомив, що голосування відбудеться 6 червня між 18.00 та 20.00 (за київським часом, це між 20.00 та 22.00). Деталі ще уточнюються.

Очікується, що голоси будуть підраховані відразу після голосування. За інформацією британських ЗМІ, Борис Джонсон вітає можливість знайти порозуміння з соратниками по Консервативній партії, головою якої він є. Як повідомляє його пресслужба, він вважає це шансом покласти край багатомісячним пересудам і дозволити уряду рухатися далі.

Зараз дивляться

Вотум недовіри передбачає, що парламент (здебільшого нижня палата) шляхом голосування висловлює своє невдоволення певними діями, законопроєктом уряду або окремим міністром.

Якщо британський парламент таки оголосить вотум недовіри Джонсону, йому доведеться скласти повноваження прем’єр-міністра. Але, щоб це сталося, свої голоси мають дати щонайменше 180 його однопартійців – більшість членів фракції.

Якщо голосів для відставки Джонсона буде недостатньо, то новий вотум недовіри йому не зможуть оголосити протягом року.

Чому Джонсону хочуть оголосити вотум недовіри

Все через те, що 31 січня високопосадовець британського уряду С’ю Грей оприлюднила свою доповідь про світські заходи, що відбувалися в резиденції прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.

12-сторінковий звіт ясно дає зрозуміти, що деякі заходи на Даунінг-стріт, що проходили під час локдаунів, були неприпустимі.

На доповідь нетерпляче чекали консерватори, які власне і зібрали підписи для проведення голосування, та опозиція.

Зі свого боку Борис Джонсон вибачився у парламенті за участь у багатолюдній вечірці під час карантину та заявив, що не має наміру йти у відставку до закінчення розслідування поліції.