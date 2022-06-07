Червень, 07 в 13:55

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк позитивно оцінив оголошення парламентом Великої Британії вотуму довіри прем’єру Борису Джонсону.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Він наголосив, що Україна цінує друзів, які стали на захист вільного світу від російської варварської навали.

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– Лідерство завжди важкий тягар. Борис Джонсон одним з перших зрозумів усю небезпеку Росії… Світу потрібні саме такі лідери. Велика Британія — великий друг України. Британська корона — щит демократичного світу, — наголосив Михайло Подоляк.

Лідерство — завжди важкий тягар. @BorisJohnson одним із перших зрозумів усю небезпеку Росії та став поруч із @ZelenskyyUa на захисті вільного світу від варварської навали. Світу потрібні саме такі лідери. ???????? — Великий друг ????????. Британська корона — щит демократичного світу. pic.twitter.com/TFOLmBcFUm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2022

Нагадаємо, що напередодні відбулося голосування щодо вотуму довіри Борису Джонсону. Причиною стала вечірка працівників його апарату у резиденції на Даунінг-стріт у період локдауна.

6 червня у Великій Британії не змогли оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.