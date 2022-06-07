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Світу потрібні такі лідери: Подоляк про вотум довіри Джонсону

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Світу потрібні такі лідери: Подоляк про вотум довіри Джонсону
Фото: Офіс президента

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк позитивно оцінив оголошення парламентом Великої Британії вотуму довіри прем’єру Борису Джонсону.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Він наголосив, що Україна цінує друзів, які стали на захист вільного світу від російської варварської навали.

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– Лідерство завжди важкий тягар. Борис Джонсон одним з перших зрозумів усю небезпеку Росії… Світу потрібні саме такі лідери. Велика Британія — великий друг України. Британська корона — щит демократичного світу, — наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що напередодні відбулося голосування щодо вотуму довіри Борису Джонсону. Причиною стала вечірка працівників його апарату у резиденції на Даунінг-стріт у період локдауна.

6 червня у Великій Британії не змогли оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

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