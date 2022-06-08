Июнь, 08 в 17:35

Исключенный из партии Слуга народа по подозрению в госизмене депутат Алексей Ковалев подтвердил, что решил пойти на сотрудничество с российскими оккупантами в Херсонской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 8 июня.

Он уточнил, что накануне вместе с другими фермерами региона встретился с первым замглавы Администрации президента России Сергеем Кириенко.

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По его словам, на этой встрече Кириенко сказал, что “Россия здесь всерьез и навсегда”, а также отметил, что аграриев Херсонщины хотят “полномасштабно интегрировать в экономическую модель России”.

В том числе, якобы, будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действуют в стране-агрессоре.

– Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает, – написал он.

Также Ковалев заявил, что на встрече обсуждали “статус” временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, Россия уже несколько раз анонсировала так называемый референдум о “статусе” Херсонской области, однако каждый раз ей приходилось переносить его из-за сопротивления местных жителей.

На разных уровнях озвучивались разнообразные сценарии того, что оккупанты хотят сделать с Херсонщиной – от создания очередной непризнанной “республики”, до объединения в один административный субъект с временно оккупированным Крымом или же прямого объявления украинской Херсонской области новым регионом соседней России. Однако, по всей видимости, целостного понимания, что делать с непокорным Херсоном и как заставить его признать агрессоров, у Российской Федерации все еще нет.

Ранее, 28 апреля, Слуга народа приостановила членство Ковалева в своей фракции и попросила правоохранителей расследовать, встал ли он на сторону российских оккупантов в Херсонской области.

Тогда Ковалев назвал свое исключение “неожиданным и безосновательным” и заявил, что “и сам может обратиться в милицию”.

Алексей Ковалев фактически с самого начала полномасштабного вторжения находится на временно оккупированной части Херсонской области.

Фото: Алексей Ковалев