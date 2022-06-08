Червень, 08 в 17:35

Виключений із партії Слуга народу за підозрою у держзраді депутат Олексій Ковальов підтвердив, що вирішив піти на співпрацю з російськими окупантами на Херсонщині.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 8 червня.

Він уточнив, що напередодні разом з іншими фермерами регіону зустрівся із першим заступником голови Адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком.

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За його словами, на цій зустрічі Кирієнко сказав, що “Росія тут серйозно і назавжди”, а також зазначив, що аграріїв Херсонщини хочуть “повномасштабно інтегрувати в економічну модель Росії”.

У тому числі нібито застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють у країні-агресорі.

– Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє, – написав він.

Також Ковальов заявив, що на зустрічі обговорювали “статус” тимчасово окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, Росія вже кілька разів анонсувала так званий референдум про “статус” Херсонської області, однак щоразу їй доводилося переносити його через опір місцевих жителів.

На різних рівнях озвучувалися різноманітні сценарії того, що окупанти хочуть зробити з Херсонщиною – від створення чергової невизнаної “республіки”, до об’єднання в один адміністративний суб’єкт із тимчасово окупованим Кримом або прямого оголошення української Херсонської області новим регіоном сусідньої Росії. Проте, судячи з усього, цілісного розуміння, що робити з непокірним Херсоном і як змусити його визнати агресорів, Росія все ще не має.

Раніше, 28 квітня, Слуга народу призупинила членство Ковальова у своїй фракції та попросила правоохоронців розслідувати, чи не став він на бік російських окупантів у Херсонській області.

Тоді Ковальов назвав своє виключення “несподіваним і безпідставним” і заявив, що “і сам може звернутися до міліції”.

Олексій Ковальов фактично від початку повномасштабного вторгнення перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Фото: Олексій Ковальов