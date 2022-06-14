Отопительный сезон 2022: как украинцам лучше подготовиться к зиме
Советник председателя правления Нафтогаза Алексей Рябчин сообщил, что в Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону и в правительстве понимают, сколько газа нужно закачать в подземные хранилища, чтобы украинцам хватило.
Об этом сказал Рябчин в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас продолжаются сложные переговоры с ЕС и США по поводу того, где взять этот газ. Также идут переговоры по деньгам от ЕБРР на закачку газа.
Алексей Рябчин подчеркнул, что к этим проблемам добавилось и разрушение газотранспортной инфраструктуры, которое привело к вражеским ударам.
Однако Украина может обеспечить себе экономию газа, а именно сосредоточиться на утеплении домов, инвестициях в энергосбережение и т.д. Рябчин подчеркнул, что основное бремя экономии ложится на общины.
По его словам, украинцы уже сейчас могут заняться утеплением своих домов, чтобы зимой не мерзнуть. К примеру, стоит поменять окна, батареи в квартирах. Главы ОСМД и жильцы домов могут брать “теплые” кредиты на утепление фасадов.
– Это позволит сэкономить на платежках. Посмотреть, что с теплоизоляцией подъездов, стен. То есть все сейчас зависит от каждого жителя, от ОСМД, от мэров, – рассказал советник председателя правления Нафтогаза Алексей Рябчин.