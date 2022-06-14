Червень, 14 в 20:03

Радник голови правління Нафтогазу Олексій Рябчин повідомив, що в Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону і в уряді розуміють, скільки газу потрібно закачати у підземні сховища, щоб українцям вистачило.

Про це Рябчин сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі тривають складні переговори з ЄС та США щодо того, де взяти цей газ. Також йдуть переговори щодо грошей від ЄБРР на закачування газу.

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Олексій Рябчин наголосив, що до цих проблем додалося й руйнування газотранспортної інфраструктури, яке спричинили ворожі удари.

Проте Україна може забезпечити собі економію газу, а саме зосередитися на утепленні будинків, інвестиціях в енергоощадження тощо. Рябчин наголосив, що основний тягар економії лягає на громади.

За його словами, українці вже зараз можуть зайнятися утепленням своїх будинків, щоб взимку не мерзнути. Наприклад, варто поміняти вікна, батареї у квартирах. Голови ОСББ та мешканці будинків можуть брати “теплі” кредити на утеплення фасадів.