Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вадим Новинський
Фото: УНИАН

Парламентарий и бизнесмен Вадим Новинский сообщил, что принял решение сложить свои полномочия народного депутата.

Об этом он сообщил 6 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

— Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и восстановлении разрушенных храмов, — написал он.

По его словам, он будет уделять особое внимание проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

Сейчас смотрят

Он выразил уверенность, что его избиратели “поймут его решение”.

— После войны я буду помогать возрождению Мариуполя – города, который стал для меня родным, всеми силами и по мере своих возможностей, – отметил он.

В заявлении говорится, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине: Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс.

Новинский также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Фото: Facebook/Вадим Новинский

Вадим Новинский принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по мажоритарному округу № 57 в Мариуполе, по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Источник: Вадим Новинский

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка