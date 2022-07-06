Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа

Июль, 06 в 14:54

Парламентарий и бизнесмен Вадим Новинский сообщил, что принял решение сложить свои полномочия народного депутата.

Об этом он сообщил 6 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

— Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и восстановлении разрушенных храмов, — написал он.

По его словам, он будет уделять особое внимание проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

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Он выразил уверенность, что его избиратели “поймут его решение”.

— После войны я буду помогать возрождению Мариуполя – города, который стал для меня родным, всеми силами и по мере своих возможностей, – отметил он.

В заявлении говорится, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине: Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс.

Новинский также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Вадим Новинский принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по мажоритарному округу № 57 в Мариуполе, по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Источник: Вадим Новинский