Вадим Новинський вирішив скласти повноваження нардепа
Парламентар та бізнесмен Вадим Новинський повідомив, що вирішив скласти свої повноваження народного депутата.
Про це він повідомив 6 липня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
— Я вирішив скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української православної церкви та на відновленні зруйнованих храмів, – написав він.
За його словами, він приділятиме особливу увагу проєктам післявоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.
Він висловив упевненість, що його виборці “зрозуміють його рішення”.
— Після війни я допомагатиму відродженню Маріуполя – міста, яке стало для мене рідним, усіма силами і в міру своїх можливостей, – зазначив він.
У заяві зазначено, що за час каденції Вадим Новинський працював разом із владою Маріуполя над тим, щоб місто стало одним із центрів зростання в Україні: Це був справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас.
Новинський також опублікував копію заяви про складання депутатських повноважень.
Вадим Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 у Маріуполі, за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.
Джерело: Вадим Новинський