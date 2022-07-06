Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Вадим Новинський вирішив скласти повноваження нардепа

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вадим Новинський
Фото: УНІАН

Парламентар та бізнесмен Вадим Новинський повідомив, що вирішив скласти свої повноваження народного депутата.

Про це він повідомив 6 липня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Я вирішив скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української православної церкви та на відновленні зруйнованих храмів, – написав він.

За його словами, він приділятиме особливу увагу проєктам післявоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.

Зараз дивляться

Він висловив упевненість, що його виборці “зрозуміють його рішення”.

— Після війни я допомагатиму відродженню Маріуполя – міста, яке стало для мене рідним, усіма силами і в міру своїх можливостей, – зазначив він.

У заяві зазначено, що за час каденції Вадим Новинський працював разом із владою Маріуполя над тим, щоб місто стало одним із центрів зростання в Україні: Це був справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас.

Новинський також опублікував копію заяви про складання депутатських повноважень.

Фото: Facebook/Вадим Новинський

Вадим Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 у Маріуполі, за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.

Джерело: Вадим Новинський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка