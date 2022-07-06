Вадим Новинський вирішив скласти повноваження нардепа

Липень, 06 в 14:54

Парламентар та бізнесмен Вадим Новинський повідомив, що вирішив скласти свої повноваження народного депутата.

Про це він повідомив 6 липня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Я вирішив скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Української православної церкви та на відновленні зруйнованих храмів, – написав він.

За його словами, він приділятиме особливу увагу проєктам післявоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.

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Він висловив упевненість, що його виборці “зрозуміють його рішення”.

— Після війни я допомагатиму відродженню Маріуполя – міста, яке стало для мене рідним, усіма силами і в міру своїх можливостей, – зазначив він.

У заяві зазначено, що за час каденції Вадим Новинський працював разом із владою Маріуполя над тим, щоб місто стало одним із центрів зростання в Україні: Це був справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас.

Новинський також опублікував копію заяви про складання депутатських повноважень.

Вадим Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 у Маріуполі, за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.

Джерело: Вадим Новинський