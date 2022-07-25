Июль, 25 в 15:19

Бывшему министру иностранных дел и экс-главе Минюста сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.

В Офисе генпрокурора отметили, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

— В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о бывшем главе МИД Константине Грищенко и экс-главе Минюста Александре Лавриновиче. На данный момент они находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

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Напомним, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал от имени Украины соглашение с РФ, которое на 25 лет продлило срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе якобы под предлогом получения скидки на газ.

Это создало предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения, а в дальнейшем – вторжения Вооруженных сил страны-агрессора и оккупации Крыма.