Липень, 25 в 15:19

Колишньому міністру закордонних справ та екс-главі Мін’юсту повідомлено про підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

В Офісі генпрокурора зазначили, що зміст і умови угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були нав’язані колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим.

– Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України, – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін’юсту Олександра Лавриновича. Наразі вони перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року Янукович підписав від імені України угоду з РФ, якою на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі нібито під приводом отримання знижки на газ.

Це створило передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення, а в подальшому – вторгнення Збройних сил країни-агресора та окупації Криму.