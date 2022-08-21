Украина обречена на победу, но война может быть продолжительной: Рахманин о ситуации на фронте

Август, 21 в 17:51

Сергей Рахманин, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о ситуации на фронте, поставках оружия и предпосылках нашей будущей победы.

В том, что Украина обязательно победит в этой войне, у него нет сомнений. Мы защищаем нашу землю, и эта война о существовании нашего государства, страны, народа.

— У Украины очень простой выбор, вопрос стоит ребром: либо мы побеждаем, либо нас не будет. Здесь не будет альтернатив, не будет полутонов. Поэтому Украина обречена на победу. Вопрос только в том, когда и какой ценой будет одержана победа. И, к большому сожалению, эта война может быть очень продолжительной. К этому, к сожалению, нужно готовиться. И цена может быть слишком высокой. Но исчезновение государства и страны – это еще гораздо более высокая цена. И именно поэтому, еще раз подчеркиваю, у Украины нет шансов не победить.

Главное преимущество, которое обеспечивает победу в бою с более сильным соперником – это полноценное чувство победы. Сергей Рахманин упоминает известного прусского генерала, военного реформатора и теоретика Карла Фон Клаузевица.

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Именно он почти 200 лет назад ввел эту идею в военную науку. Так что если все военные, политики, народ настроены на победу не просто как на желаемую цель, а как на единственную возможную — то рано или поздно это преимущество и превратится в победу.

— Твоя уверенность в победе, которая должна пройти испытание, должна пройти экзамены усталостью, потерями. Она передается и врагу, чувствующему, что он не сможет тебя победить. И она передается союзникам и потенциальным союзникам. Тем, кто сомневается, в состоянии ли ты выстоять, стоит ли тебе помогать. Рано или поздно это чувство победы, если оно не уменшается, не теряется, и создает ту разницу, которая в конечном счете обеспечивает эту победу. И, собственно, победу Украины.

Конечно, кроме теории и психологии Украине, прежде всего, нужно соответствующего качества вооружение, количество боекомплектов, мобилизационный ресурс, информационная война с врагом и информационная поддержка населения.

А еще крайне необходимы деньги для поддержки государства в очень непростое время. Пока, по мнению Сергея Рахманина, экономика Украины полноценно не перешла на военные рельсы. У России гораздо большие возможности экономики и армии.

– Но чисто математические преимущества еще не обеспечивают победу. Если мы воюем не против России, то сражаемся за себя, а россияне воюют неизвестно за что. Если мы нанесем потери, которые сделают для них цену войны слишком высокой, а количество гробов в России будет слишком большим, это опять же может создать определенную разницу, которая перейдет в определенное преимущество.

В качестве примера успешного противостояния меньшей страны в борьбе с большим и могущественным государством Рахманин называет Вьетнам и США. Отец вьетнамской независимости Хо Ши Мин называл их войну как битву тигра против слона. Схожие параллели прослеживаются и в нашей борьбе против российских захватчиков.

– Россияне имеют гораздо больший запас вооружения, невероятно большой запас боеприпасов. У них практически неограниченный мобилизационный ресурс. Но у них не чувствуется этого полноценного ощущения победы. Надеюсь, что оно будет уменьшаться. Для них эта война не экзистенциальная. Возможно, она такова для Путина, и пока его слушают. Но чем больше потерь будут нести российские войска, чем большие потерь будет нести российская экономика, при условии, что к этому полноценно приобщаются наши партнеры, то рано или поздно победа будет обеспечена.

Еще один флешбэк к военной исторической науке – это труды китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы. Лучший способ выиграть войну – это сначала уничтожить планы противника. Затем уничтожить союзы противника. И, наконец, уничтожить его войска.

– Планы противника мы разбили. Неожиданно для всех: и для врагов, и для потенциальных союзников, которые давали нам от нескольких часов до нескольких недель. Мы воюем уже полгода. Союзы противника нужно разбивать. И для этого должны приложить усилия дипломаты и политики. Но они должны убеждать в первую очередь наших партнеров, чтобы они становились нашими союзниками и влияли на союзников России.

А военные должны наносить огромные потери врагу. Рано или поздно эта огромная разница между российским и украинским потенциалами должна снизиться до того, чтобы у нас появился реальный шанс на военную победу и поражение России.

Сергей Рахманин не критикует военных экспертов и аналитиков, которые берутся называть точное количество и разновидности вооружения, необходимые для победы Украины. Ведь в природе не существует какого-то чудо-оружия, получив которое у тебя гарантированно будет рецепт победы.

Единственный вид оружия, который может обеспечить тебе победу – это ядерное, и то только в случае, если у противника его нет. К сожалению, мы сейчас находимся именно в таком состоянии. Но у россиян все-таки есть предохранители – они опасаются влезть в ядерную войну, в которой победителей не будет.

— На мой взгляд, это единственное, что пока сдерживает Путина. У него нет нравственных границ и этических ограничений. На мой взгляд, он даже не сумасшедший – он безумен. Он совсем утратил связь с действительностью. Только такой человек мог начать войну, даже не позаботившись хотя бы о формальном поводе. И потому для него никаких ограничений, чтобы применить любое оружие, нет. Единственное, что его удерживает — это страх. Страх получить ответный удар. Он не уверен, что это произойдет, но не уверен, что это не произойдет.

Как член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рахманин хорошо знаком с реальным положением вещей и событиями на фронте. Он выделяет ключевые виды вооружения, которые сейчас нужны нашей армии. В первую очередь – это авиация, бронетехника, артиллерия и ракетные системы залпового огня.

Но сейчас найти такое оружие и боеприпасы к нему в необходимом для нас количестве очень сложно. Его, к большому сожалению, и в мире столько нет. Ни одна из стран-партнеров, за исключением разве что США, не готовилась к масштабным войнам.

– Не готовилась Европа и цивилизованный мир к таким войнам. И поэтому, если у них даже есть страстное желание поставлять нам то или иное вооружение, его просто нет в таком количестве, которое бы нам было нужно. Потому мы и учимся. И, кстати, учимся очень быстро, очень классно и очень умело воевать тем, что у нас есть. И максимально эффективно использовать те образцы вооружения, которые у нас есть.

Сергей Рахманин призывает быть реалистами: мы будем получать только то, что нам дадут партнеры. Полученные образцы вооружения, особенно артиллерия, значительно эффективнее старой или модернизированной. Однако они часто не выдерживают такой интенсивности огня, которая есть сейчас на фронте.

Также нам не хватает боекомплектов на советские системы вооружения, потому что рынок уменьшился. Те страны, где есть избыток этих боеприпасов, продать нам его не могут по политическим соображениям. А там, где мы дотянулись, уже практически все выбрали.

Но, несмотря ни на что, Украина должна требовать, и у нас есть возможности получать больше. Сергей Рахманин надеется, что рано или поздно психологический барьер по поставке нам бронетехники и танков упадет.