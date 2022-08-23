Август, 23 в 10:42

В последнее время появляются слухи об усиленных ракетно-бомбовых ударах России на День государственного флага (23 августа) и День Независимости Украины, который приходится на 24 августа. Об этом говорят военные эксперты, украинская разведка. Предупредил об опасности и президент Владимир Зеленский.

А в Киеве и других городах для дополнительной безопасности мирных жителей запрещено проводить массовые мероприятия в этом году на праздничную дату, а также пока будет продолжаться военное положение в Украине.

Действительно ли есть риски

Действительно, существуют значительные риски, что враг может нанести больше массированных ударов по территории Украины. Вероятнее всего, это ощутят даже жители западных областей Украины, которые считаются более или менее безопасными, чем Юг, Центр на Восток. О приближении угрозы свидетельствует ряд факторов:

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ситуация на территории Беларуси, а именно большая концентрация российских авиационных и ракетных сил;

вероятность мести России за удачные удары по военным объектам в Крыму, в результате чего российская армия понесла огромные потери;

приближение важных дат в Украине, в частности, Дня Государственного флага (23 августа) и Дня Независимости (24 августа).

Концентрация сил в Беларуси возле границ Украины

Стало известно, что Россия накапливает на территории Беларуси авиацию и ракеты. Вероятнее всего, страна-агрессор планирует нанести новые и мощные удары по городам Украины. По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн, на аэродроме Зябровка в Беларуси, который находится под контролем российской армии, расположено от 10 до 14 единиц зенитных ракетных систем С-400 Триумф.

Также мониторинговая группа зафиксировала в Беларуси три подвижные трехкоординатные радиолокационные станции КАСТА-2Е2, два зенитных комплекса Панцирь и состав боеприпасов, на котором имеется не менее 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

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Что говорят украинские власти

Вечером 20 августа президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что Россия может готовить особо жестокие и циничные провокации в важные для нашего государства праздники – День флага и День Независимости. Кроме того, 23 августа пройдет второй саммит Крымской платформы.

– Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое, – отметил президент.

Он добавил, что украинцы должны быть достаточно стойкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к победе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в свою очередь, предупредил о возможном увеличении количества ракетных ударов РФ по украинским городам 23-24 августа. Он подчеркнул, что угроза существует и для Киева.

– Россияне захотят получить компенсацию за эти полгода, за то, что их унизили, за жаркий сезон в Крыму и за стойкость, которую демонстрирует Украина, – заявил Подоляк, и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже не исключил провокаций РФ в День Независимости. Он добавил, что враг готовит мощную информационную провокацию против президента Владимира Зеленского.

Что думают об угрозе в Генеральном штабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что угроза массированных ударов из Беларуси по мирным городам Украины как была с 24 февраля, так и до сих пор остается. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже неоднократно заявлял, что концентрация ракетных систем в Беларуси вызывает беспокойство.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что, вероятно, страна-агрессор “поздравит” украинцев с Днем Независимости ракетными ударами. Украинские защитники фиксируют перемещение российской армии и боеприпасов в Беларуси, среди которых ракеты Искандер и другие. Он утверждает, что угроза никуда не исчезла, поэтому нужно быть особенно осторожными на 23 и 24 августа.

Мнения военных экспертов

И военные эксперты не исключают возможности мощных ударов по Украине после 20 августа. Полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорит: российская армия помнит, что 23 августа будет День Государственного флага, а 24 августа — День Независимости Украины. Поэтому оккупанты на символичные для Украины даты хотят максимально нанести удары ракетами по Украине, считает он. Эксперт назвал ситуацию, когда враг накапливает ракеты у границ Украины, “затишьем перед бурей”.

По его словам, РФ может готовить провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Жданов напомнил, где нужно прятаться при угрозе ракетных ударов или обстрелов, если рядом нет укрытий. По его мнению, можно переждать опасность в погребе, если речь идет о территории частного дома. Жданов отметил, что именно там больше шансов выжить без серьезных последствий.

В то же время дома следует помнить о правиле двух несущих стен. Если укрытие находится в подвале, тогда следует запомнить выходы из него, чтобы выбраться из-под завалов в случае опасности.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что агрессор может прибегнуть к ударам по городам и обстрелам гражданской инфраструктуры в День Независимости. Он обратил внимание, что 24 августа будет полгода полномасштабной войны.

Мусиенко подчеркнул, что России не удалось реализовать ни один из своих сценариев в Украине. Так что единственное, что могут сделать оккупанты – ракетный террор.

Комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС, эксперт предположил, что агрессор вряд ли устроит там масштабные провокации, учитывая “достаточно серьезные предупреждения”, которые раздаются с Запада. В частности, в США и Великобритании прозвучали заявления, что нападение на ЗАЭС будет расценено как повод для реализации 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Судилище над защитниками Мариуполя

В День Независимости Украины, 24 августа, РФ также планирует устроить судилище над защитниками Мариуполя.

Первым такую информацию озвучил мэр временно оккупированного города Вадим Бойченко, отметив, что это будет показательный акт мести со стороны врага. Впоследствии данные подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, захватчики уже монтируют железные клетки на сцене Мариупольской камерной филармонии. В ГУР не исключают, что оккупанты могут нанести по помещению, где будет проходить судилище, точечный ракетный удар, и обвинить в этом ВСУ.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, Кремль может пойти на такой теракт, поскольку у российских войск нет никаких побед на фронте, а населению РФ нужно что-то предъявлять.

Президент Владимир Зеленский уже предупредил, что судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе на День Независимости Украины станет линией, за которой любые переговоры с РФ будут невозможны.

Что нужно знать о праздновании Дня Независимости

В Киеве и других городах Украины запрещены массовые мероприятия на 23 и 24 августа, однако на День Независимости на Крещатике в Киеве состоится выставка уничтоженной российской военной техники, которая уже начала работу.

Согласно сообщению КГГА, Киевский метрополитен в период с 21 до 24 августа будет работать по другому графику — с 06:00 до 21:00 вечера. На День Независимости в Киеве монумент Родина-мать и другие знаковые места планируют подсветить сине-желтыми цветами.