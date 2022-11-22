Ноябрь, 22 в 20:43

Только Украина будет определять, когда вести переговоры со страной-агрессором РФ по поводу завершения войны. Никакие серьезные предложения и решения не будут обсуждаться и приниматься за спиной нашего государства.

В этом заверил сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что в СМИ в последнее время раздается много предположений и спекуляций о возможности переговоров с РФ.

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– Только Украина будет определять, когда и как вести переговоры с агрессором. Не будет никаких договоренностей об Украине без Украины, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что страны-партнеры Украины не раз подтверждали именно такую позицию. Киев рассчитывает на ее сохранение и усиление давления на агрессора.

– Только так можно принудить Кремль к прекращению войны и восстановлению мира, – заявил министр.

Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Большой двадцатки (G20) четко очертил 10 шагов, необходимых для прекращения войны в Украине. Среди этих условий – полный вывод войск РФ, восстановление территориальной целостности Украины, компенсация нанесенного оккупантами ущерба, наказание виновных в военных преступлениях, предоставление нашей стране гарантий безопасности.

В то же время, РФ всеми своими действиями демонстрирует, что не готова прекратить агрессию, а кремлевский режим только хочет выиграть время на фоне поражений на фронте, чтобы восстановить силы и нанести новый удар.

– Только реальные действия РФ, прекращение террористических обстрелов украинской инфраструктуры, вывод войск с украинской территории, освобождение всех пленных и депортированных могут открыть путь к миру. Пока что мы не видим такой готовности с российской стороны, — уточнил глава МИД.

Более того, в Кремле цинично признали, что целью ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины является принуждение Киева к переговорам.

Комментируя публикации в СМИ по поводу предложений о переговорах с РФ, министр объяснил, что в мире всегда найдутся желающие выдвинуть те или иные так называемые мирные инициативы. Однако не это главное.

– Главное в другом: не кто какие предложения кому присылает, а то, что никакие серьезные предложения не будут обсуждаться за спиной Украины и никакие решения не будут приниматься без Украины, – подытожил Кулеба.

Недавно спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби опроверг давление на Украину по поводу возвращения к переговорам с РФ. В Вашингтоне заверили, что только Киев может принять решение о начале подобных переговоров.

Об этом же заявлял и президент США Джо Байден. Он отмечал, что “ничего об Украине без Украины” приниматься не будет.