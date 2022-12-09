Грудень, 09 в 14:25

Українська формула миру є дуже чіткою та реалістичною для виконання. І партнери України можуть обрати для себе окремі пункти для її реалізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників TRT World Forum 2022, який відбувається в Стамбулі.

Він зазначив, що розв’язана РФ повномасштабна війна виявила цінність стабільності в регіоні.

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– Це одна з історичних помилок російського керівника. Своєю божевільною агресією він довів лише те, що безпека України і Чорноморського регіону є критично важливими для глобальної безпеки. А будь-яка агресія в нашій частині світу – це глобальний злочин, – заявив президент.

Зеленський нагадав, що під час виступу на саміті Великої двадцятки в Індонезії представив українську формулу миру, яка може покласти край агресії РФ та відновити силу міжнародного права. І одним із її елементів є продовольча безпека.

Зеленський зазначив, що глобальної продовольчої кризи не було б, якби російський флот не заблокував порти України. Без експорту українського продовольства глобальний ринок моментально дестабілізувався, що відчули на собі країни Африки та Азії. А в інших частинах планети виникли коливання цін на продовольство.

Зеленський поінформував, що завдяки хоробрим українським воїнам та силі дипломатії вдалося поновити морський експорт з трьох чорноморських портів України. Від липня вдалося експортувати понад 13 млн тонн агропродукції до 40 країн світу.

– Глобальний ринок це відчув. Це відобразилося на соціальній стабільності в країнах, які споживають наше продовольство. Ось що таке наша могутність. Україна, Туреччина, ООН спільно зупиняють загрозу голоду, – повідомив президент.

Він уточнив, що потрібно відновити повноцінний експорт продовольства з України в обсязі, якого потребує світ. Україна може дати ще десятки мільйонів тонн агропродукції. Проте її порти працюють лише на 50% потужності, оскільки РФ гальмує експорт та тримає судна в очікуванні інспекцій.

За словами Зеленського, станом на сьогодні понад 80 суден перебувають у стані очікування.

– Це означає, що в сотень тисяч людей на столах менше їжі. Це означає, що сотні тисяч людей переплачують за продовольство. Лише тому, що одна держава шантажує усіх продовольством, – наголосив він.

Президент уточнив, що середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно неможливо експортувати 2-3 млн тонн української агропродукції.

– Якщо вдасться ліквідувати ще кілька напрямків агресії РФ проти України та гарантувати безпеку нашій Миколаївській області, її портам, це буде ще один крок до гарантування глобальної продовольчої безпеки, – заявив він, додавши, що вагому роль у цьому може відіграти Туреччина.

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Зеленський зазначив, що втілення таких ініціатив, як зерновий коридор та Зерно з України, дає формат для здійснення інших подібних ініціатив, інших пунктів української формули миру.

Він запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації формули.

– Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають можливість кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Я пропоную всім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб уся формула миру була реалізована. Щоб крок за кроком, як із зерновими ініціативами, ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки, – повідомив Зеленський.

Він також нагадав, про які пункти формули миру йдеться:

гарантування радіаційної та ядерної безпеки;

продовольча безпека;

енергетична безпека й припинення божевільного ракетного терору РФ;

звільнення всіх полонених і повернення депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України;

виведення російських військ з окупованої землі і припинення бойових дій;

справедливість через покарання винних у терорі та компенсацію збитків;

протидія екоциду та порятунок Чорноморського регіону від екологічних катастроф;

недопущення ескалації і довготривалість миру після демонтажу усіх елементів агресії РФ.

– Українська формула миру чітка. Чи виглядає вона нереалістично? Аж ніяк. Вона виглядає зараз так само, як у травні цього року виглядали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності. Хай ця могутність спрацює і в усьому іншому, що потрібне для миру! – підсумував Зеленський.